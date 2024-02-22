Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
Merkez bankası faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası tarafından yapılan son toplantıda yeni faiz oranı belirlendi. Karar, ekonomi dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Bankanın faiz kararı hakkında detaylar ve etkileri haberimizde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni başkan Fatih Karahan döneminin ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası şubat ayı politika faizi kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 45'te sabit tuttu. Kurumda yaşanan başkan değişimi sonrası piyasalar, faizde artış beklemiyordu.
MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI NE OLDU?
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Yeni başkan Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı. Merkez Bankası faizi %45'te sabit tuttu. Karahan yaptığı açıklamada,
- ''Türk lirası reel değerlendirme sürecine devam edecek'',
- ''Enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler takip edilecek'' ifadelerini kullandı.