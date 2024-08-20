MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ağustos ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi?

Faiz artarsa dolar, euro ve altın ne olur sorusu gündeme gelirken TCMB faiz kararını açıklandı. Ağustos ayı faiz oranı yüzde kaç arttı, sabit mi kaldı ve faiz oranı kaç oldu merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği Ağustos ayı faiz kararı belli oldu. Ağustos ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu. Böylece politika faizi üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." ifadeleri yer aldı.