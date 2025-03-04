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MERKEZ BANKASI DOLAR KURU: Dolar kuru ne kadar? USD ne kadar? Dolar kaç TL?
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz oranlarına yönelik kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2025 CANLI döviz fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar, döviz kurlarındaki hareketliliği hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin açıklamalar, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. Peki, 4 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:02 itibariyla yüzde 0,08 artışla 36,4681'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU: Dolar kuru ne kadar? USD ne kadar? Dolar kaç TL?Dolar kuru ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,07 artarak 38,2569'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU: Dolar kuru ne kadar? USD ne kadar? Dolar kaç TL?Euro kuru ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,02 artışla 46,3233'ten satılıyor.

MERKEZ BANKASI DOLAR KURU: Dolar kuru ne kadar? USD ne kadar? Dolar kaç TL?Sterlin ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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