MERKEZ BANKASI DOLAR KURU: Dolar kuru ne kadar? USD ne kadar? Dolar kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar, döviz kurlarındaki hareketliliği hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin açıklamalar, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. Peki, 4 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:02 itibariyla yüzde 0,08 artışla 36,4681'den işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,07 artarak 38,2569'dan işlem görüyor.

Euro kuru ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,02 artışla 46,3233'ten satılıyor.

Sterlin ne kadar