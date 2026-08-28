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Ağustos Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Tahminleri ve Beklentiler

Ağustos Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Tahminleri ve Beklentiler
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Ağustos ayı enflasyon verileri, memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarını belirleyecek. Merkez Bankası'nın anketine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi değişirken, 2026 Ağustos için enflasyonun çeşitli olasılık aralıklarında artması öngörülüyor. Rakamların açıklanma tarihi ise merakla bekleniyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamları gündemdeki yerini aldı. Ağustos ayının sonlarına gelinmesiyle vatandaşlar, enflasyon rakamlarının ne olacağını sorgulamaya başladı. Enflasyon rakamları, memur ve emekli zammı ile kira artış oranında belirleyici olacak. Ağustos ayı enflasyon rakamları öncesi Merkez Bankası tarafından enflasyon tahminleri belli oldu.

Yayımlanan ankete göre 24 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 18,03 olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,03 olasılıkla yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 45,17 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 23,31 olasılıkla ise yüzde 25,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Peki Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE enflasyon beklentisi nedir? Detaylar haberimizde.

Kaynak: Haber Merkezi
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