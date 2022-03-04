Meriç Erkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meriç Erkan'ın hayatı ve biyografisi! (Mahmut Erkan)

Gündemin merak edilen isimleri arasında Meriç Erkan gelmektedir. Youtube Türkiye trendlerinde 1. sırada yer alan Meriç Erkan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Meriç Erkan kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Samsun'da tamamlayan Meriç Erkan liseyi Samsun Maltepe Lisesi'nde okudu. Ardından bazı ajanslarda modellik yapmaya başladı. İlk olarak ismini Kuşum Aydın'ın sunduğu bir programla duyurdu. Esra Erol'da programına da katılmıştır. Meriç Erkan, bir zamanlar reality show dünyasının en meşhur ismiydi.

Meriç (Mahmut) Erkan

Günümüzde Meriç Erkan, hayatını Mahmut Erkan adıyla sürdürdüğünü belirtti. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Meriç Erkan hayatında büyük bir değişikliğe imza attı.

Yeni Şafak ile röportaj yapan Meriç Erkan:

"...Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma, bir Nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz, ve Rabbim diyor ki; 'Bir günahına tövbe edip, onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim.' Ben de diyorum ki, Rabbim beni affedebilir demiyorum, O sözünden dönmez kurban olduğum Allah'ım. O beni affetti. Ama ben bundan sonra haylazlık yaparım günahlarıma devam ederim veya tövbemi bozarım. O zaman da Rabbim'in Kahhar ismi de var başka isimleri de var. Cezayı da hak ederim o zaman..."

şeklinde konuştu.

Meriç Erkan'ın Yeni Şafak ile yaptığı röportaj videosu 10 Şubat 2022 tarihinde Youtube trendler listesinde 1. sırada yer aldı.

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