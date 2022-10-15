Mercedes EQE SUV Paris'te sahne alıyor

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni otomobili EQE SUV'unb dünya lansmanını Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Mercedes-Benz ve Mercedes-AMG'nin çok yönlü EV'si olan EQE SUV, SUV tutkunları için tamamen elektrikli yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Markanın elektrikli modellerinin tüm özelliklerini taşıyan EQE SUV için dünya prömiyeri 16 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de yapılacak.