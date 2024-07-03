Memphis Depay Hollandalı futbolcudur. Kanat pozisyonunda görev yapmaktadır. La Liga takımlarından Atlético Madrid'te forma giymekteydi. Aynı zamanda Hollanda millî takımında da oynamaktadır. Peki,Memphis Depay kimdir? Memphis Depay hangi takımda oynuyor?

MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

Memphis Depay Hollandalı futbolcudur. Kanat pozisyonunda görev yapmaktadır. La Liga takımlarından Atlético Madrid'te forma giymekteydi. Aynı zamanda Hollanda millî takımında da oynamaktadır. Peki,Memphis Depay kimdir? Memphis Depay hangi takımda oynuyor?

Kulüp kariyeri

Memphis Depay, Ganalı bir baba ile Hollandalı bir annenin oğlu. Anne-babası Memphis 4 yaşındayken boşanıyorlar ve babasını bir daha hiç görmüyor. Dedesi ve annesi ile birlikte büyüyor. 2012'den beri babasıyla olan bağını tamamen koparmak için "Depay" adıyla değil "Memphis" adıyla kendisinin çağrılmasını istemiştir. 9 yaşında VV Moordrecht takımında futbola başlıyor.

Sparta Rotterdam

2003 yılında Sparta Rotterdam'a transfer oldu.

Psv Eindhoven

2006 yılında PSV alt yapısına transfer oldu. PSV'deki altyapı hocası Memphis için "çok sinirli bir çocuk" notu düşmüş, değerlendirme raporuna. Memphis'e terapi görmesini tavsiye etmişler. O günden beri Memphis bir yaşam koçu ile birlikte çalışıyor ve öfke yönetimi terapisi görüyor.

2011 yılında da PSV profesyonel dahil oldu.

Manchester United

7 Mayıs 2015 yılında kulübün resmi sitesinden transferinin gerçekleştiği bildirildi ve yaklaşık 30 Milyon bedelle Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'da George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin giymiş olduğu 7 numaralı formayı giymiştir.

Manchester United formasının arkasında Memphis yazmasını özellikle kendisi istedi, babasının soyadı olan Depay'ı kullanmaması kendi tercihi. Ayrıca çevresinde hiç kimsenin kendisine "Depay" soyadıyla seslenmesini istemiyor. Onunla röportaj yapacak olan basın mensuplarını, kulüp yetkilileri, "Depay diye hitap etmeyiniz" diye uyarıyor. Takımda bulunduğu 2 yıl boyunca 56 resmi maça çıkıp 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Lyon

2016-17 sezonu kış transfer döneminde 16 milyon € karşılığında transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

Hollanda millî takımlarının, 15, 16, 17, 19 ve 21 yaş altı seviyelerindeki takımların forma giyen Depay, 31 Mayıs 2014 tarihinde, Hollanda millî takımı teknik direktörü Louis Van Gaal tarafından Brezilya'da organize edilen 2014 FIFA Dünya Kupası için seçilen 23 kişilik oyuncu kadrosunda kendisine yer buldu. FIFA Dünya Kupası'nda 18 Haziran 2014 tarihinde Avustralya takımına karşı 3-2 kazanılan grup maçında ülkesine galibiyeti getiren golü attı. Böylece Hollanda formasıyla hem FIFA Dünya Kupası'ndaki, hem de kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.[5] Ayrıca 20 yıl 4 aylıkken attığı bu golle birlikte, FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hollandalı futbolcu oldu.