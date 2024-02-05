Mehmet Şimşek Ocak ayı enflasyon verileri için ne söyledi?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek'in enflasyon verilerine ilişkin yorumları ve analizleri merak konusu oldu. Ocak ayında yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve global etkiler, enflasyon verilerini doğrudan etkiledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Bakan Şimşek sosyal medyada konuyla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Şimşek Ocak ayı enflasyon verileri için ne söyledi? Detaylar haberimizde...

MEHMET ŞİMŞEK OCAY AYI ENFLASYONU İÇİN NE SÖYLEDİ?

Şimşek, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, 'Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir' açıklamasında bulundu.