MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu?

Birçok öğretmen atam takviminin açıklanmasını bekliyor. Atama branş sayıları ve kadro sayıları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Tekin, öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. 12 Şubat'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında netleşmesi beklenen atama sayıları henüz açıklanmadı. Peki, MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.'' açıklamasında bulunmuştu.

EN SON KAÇ ATAMA YAPILDI?

Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni atama sayısının ise ne olacağı henüz bilinmiyor.