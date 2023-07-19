Meat Pie tarifi! Masterchef Meat Pie nasıl yapılır? Meat Pie yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Meat Pie hangi ülkeye ait?

Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Meat Pie yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Meat Pie nasıl yapılır? Meat Pie yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Meat Pie yemeği tarifi! Meat Pie nasıl yapılır? Meat Pie yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Meat Pie tarifi oldu. Peki en güzel Meat Pie yemek tarifi nasıldır? Meat Pie yemeği nasıl yapılır? Meat Pie için gerekli malzemeler nelerdir? Meat Pie tarifi! Meat Pie nedir, ne demek? Masterchef Meat Pie nasıl yapılır? Meat Pie hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Meat Pie hangi ülkeye ve yöreye aittir? Meat Pie hangi ülkenin yemeğidir? İşte detaylar...

MEAT PİE HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ? MEAT PİE NEDİR, NE DEMEK?

Meat pie, lezzetli bir etli börek türüdür ve farklı ülkelerde farklı tariflere sahip olabilir. Meat Pie Avustralya'ya özgü bir yemektir.

MEAT PİE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamuru için:

2 su bardağı un

150 gr tereyağı (soğuk ve küp şeklinde kesilmiş)

1/2 su bardağı su (soğuk)

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gr dana veya kuzu kıyması (alternatif olarak, tavuk, hindi veya sebzeli iç harç da kullanabilirsiniz)

1 büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı rendelenmiş patates veya havuç (isteğe bağlı)

1 su bardağı sebzeli su (et suyu da kullanabilirsiniz)

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Sıvı yağ (pişirme için)

MEAT PİE NASIL YAPILIR?

Hamur için, unu bir kaba alın. Soğuk tereyağı küplerini ekleyin ve parmaklarınızla veya bir çatalla unla karıştırarak kumlu bir kıvam elde edin.

Soğuk su ve tuz ekleyin ve hamuru bir araya getirin. Hamuru bir top haline getirin ve streç filme sararak buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için, tavada sıvı yağ ekleyin ve doğranmış soğanları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve kıymayı da ilave ederek kavurmaya devam edin. Kıyma renk değiştirene kadar pişirin.

Domates salçasını ve rendelenmiş patates veya havucu ekleyin (varsa). Sebzeli su veya et suyunu ekleyin ve karıştırın.

Harcı pişirirken tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı olarak baharatlar da ekleyebilirsiniz. Harç kıvam alana kadar pişirin ve sonra ocaktan alın.

Hamuru buzdolabından çıkarın ve unlu yüzeyde yarım santimetre kalınlığında açın.

Hamuru, bir kase veya bardak yardımıyla yuvarlak parçalar kesin.

Hamur parçalarının ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun.

Hamurun kenarlarını ıslatın ve yarım ay şeklinde katlayarak kapatın.

Hamurları kenarlarından çatalla bastırarak sıkıca kapatın.

Bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine hafifçe yağ sürün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında altın rengi olana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

Pişmiş meat pie'ları sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!