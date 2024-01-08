Mbappe bu yaz Real Madrid'e gidecek mi? Mbappe PSG'den ayrılıyor mu, ne zaman transfer olacak?

Mbappe bu yaz Real Madrid'e gidecek mi? Uzun zamandır Real Madrid başta olmak üzere adı birçok takımla anılan PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'nin yeni takımı belli oluyor. Mbappe bu yaz Real Madrid'e gidecek mi merak ediliyor. Peki, Mbappe PSG'den ayrılıyor mu, ne zaman transfer olacak? Detaylar!

MBAPPE BU YAZ REAL MADRİD'E GİDECEK Mİ?

PSG'nin yıldızı Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Fransız futbolcunun Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezon eflatun-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi.

ANLAŞMAYA VARDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Mbappe'nin, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

SEZON SONUNDA FORMAYI GİYECEK

Haberde, Mbappe'nin Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezonda Real Madrid formasını giyeceği öne sürüldü.

23 MAÇTA 24 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.