MasterChef Tolga elendi mi? MasterChef Tolga neden yok?

Masterchef kim elendi? Dün eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Tolga elendi mi? MasterChef Tolga yok? Masterchef kim elendi?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Tolga elendi mi? Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 Pazar dün kim elendi? İşte, detaylar…

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde son ikiye Eren ve Tolga kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Tolga Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman