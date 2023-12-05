MasterChef All Star'ın heyecan dolu eleme finalinde, dün gece sorulan "Kim elendi?" sorusunun yanıtı bulundu. 3 Aralık tarihli 168. bölümde ekranlara gelen yarışmada, yarışmacılar büyük finale kalabilmek ve sezonun şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? İşte detaylar…

İlk turda, ayva ve pembe tane biber kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalışan MasterChef yarışmacıları, rekabet dolu anlar yaşadı. Bu hafta eleme adayı olan Esra, Dilara, Tolga ve Eren ikili turda yarışmada kalmak için mücadele ettiler. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan isimler sırasıyla Esra (20 puan), Tolga (19 puan), Dilara ve Eren (18 puan) oldu. Peki, MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? İşte detaylar…

MASTERCHEF KİM ELENDİ, GİTTİ 3 ARALIK 2023?

MasterChef All Star'da puanlama sistemine geçilen bu haftada potaya giren isimler Eren, Esra, Tolga ve Dilara oldu. Şefler, ilk turda potaya giren 4 yarışmacıdan ayva ve pembe tane biber ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Yaratıcılık turunda şefler, yarışmacılara 45 dakika süre verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in belirlediği süre içinde, yarışmacılar oldukça çeşitli yemekler ortaya koydular. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, Esra 20 puan, Tolga 19 puan, Dilara ve Eren ise 18 puan aldı.

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

İkinci etapta, 4 yarışmacı bu sefer Somer Şef'in gözetiminde uskumru dolması yapmak üzere önlük giydi. Somer Şef, yemeğin inceliklerini anlatarak kılçık çıkarma tekniğini yarışmacılara gösterdi. Şefler, bu turda da yarışmacılara 45 dakika süre tanıdı. Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda süre dolunca, yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler, puanlarını verdi. Esra ve Dilara 38 puana ulaşırken, Eren 39 puan aldı ve Tolga 36 puanda kaldı. Bu sonuçla MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı, Tolga oldu.