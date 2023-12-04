MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı (Tahmin oyunu)? 4 Aralık (Sergen / Kıvanç) Eren – Hasan düello kim kazandı?

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Eren ve kaptan Hasan, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Soru cevap düellosu yaşandı. Peki, Eren - Hasan düello kim kazandı? MasterChef kaptanlık düellosu kim kazandı?

MASTERCHEF 4 Aralık MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Eren oldu. Kırmızı Takım kaptanı ise Eren oldu.

22. hafta kadrolar:

Mavi Takım: Eren, Barbaros, Cemre, Esra

Kırmızı Takım: Sergen, Tahsin, Dilara, Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde son ikiye Eren ve Tolga kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Eren

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Hasan

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosu henüz sona ermedi..