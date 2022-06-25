Masterchef 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef Türkiye 2022 yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

Masterchef ne zaman? Masterchef hangi gün? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. Masterchef 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masterchef yeni sezonu 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayacaktır. 29 Haziran Çarşamba ve 30 Haziran Perşembe Survivor yarı final ve final mücadeleleri olacak. Ardından 1 Temmuz günü Masterchef 2022'nin ilk bölümü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Mehmet Yalçınkaya (2018-)

Somer Sivrioğlu (2018-)

Danilo Zanna (2019-)

MASTERCHEF ESKİ JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI KİMLER?

1. sezon şampiyonu : Muzaffer Şenduran (2011)

2. sezon şampiyonu : Uğur Kardaş (2018)

3. sezon şampiyonu : Cemre Uyanık (2019)

4. sezon şampiyonu : Serhat Doğramacı (2020)

5. sezon şampiyonu : Eren Kaşıkçı (2021)

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