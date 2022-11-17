Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? (Tüm sıralama) 2018 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?
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Masterchef 6 sezondur devam eden bir yarışmadır. Masterchef'e katılan tüm yarışmacılar kimlerdir merak ediliyor. Masterchef'in eski yarışmacıları kimdir? Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? Masterchef 2018'de hangi yarışmacı kaçıncı oldu? İşte tüm isimler ve sıralama...
Masterchef'in eski yarışmacıları merak ediliyor. 2018 yarışmacıları bu yazımızda... MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? 2018 Masterchef 1. 2. ve 3. sü kimler? İşte detaylar...
Masterchef 2018, Masterchef Türkiye'nin 2. sezonuna denk gelmektedir. Masterchef 2018'de 1. Uğur Kardaş olurken 2. ise Kerem Giritlioğlu olmuştur.
Masterchef 2018 tüm yarışmacılarının isimleri:
- - Uğur Kardaş
- - Kerem Giritlioğlu
- - Burcu Eminoğlu
- - Meltem Taşbaş
- - Hakan Kanık
- - Eslem Sena Yurt
- - Mehmet Sur
- - Esra Aydoğdu
- - Murat Özdemir
- - Tuğçe Sökesoğlu
- - Doruk Ulufer
- - Atakan Erbek
- - Özlem Yüksektepe
- - Zeynep Alikoç
- - Ezgi Gürdal
- - Umut Baran
- - Alp Mehmet Sıy
- - Ercan Uçar
Masterchef 2018 1. si : Uğur Kardaş
Masterchef 2018 2. si : Kerem Giritlioğlu
Masterchef 2018 3. sü : Burcu Eminoğlu
Masterchef 2018 4. sü : Meltem Taşbaş
Masterchef 2018 5. si : Hakan Kanık
Masterchef 2018 6. sı : Eslem Sena Yurt
Masterchef 2018 7. si : Mehmet Sur
Masterchef 2018 8. si : Esra Aydoğdu
Masterchef 2018 9. su : Murat Özdemir
Masterchef 2018 10. su : Tuğçe Sökesoğlu
Masterchef 2018 11. si : Doruk Ulufer
Masterchef 2018 12. si : Atakan Erbek
Masterchef 2018 13. sü : Özlem Yüksektepe
Masterchef 2018 14. sü : Zeynep Alikoç
Masterchef 2018 15. si : Ezgi Gürdal
Masterchef 2018 16. sı : Umut Baran
Masterchef 2018 17. si : Alp Mehmet Sıy
Masterchef 2018 18. si : Ercan Uçar
- Masterchef 2018 şampiyonu : Uğur Kardaş
- Masterchef 2018 ikincisi : Kerem Giritlioğlu
- Masterchef 2018 üçüncüsü : Burcu Eminoğlu