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Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? (Tüm sıralama) 2018 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?

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Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? (Tüm sıralama) 2018 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?

Masterchef 6 sezondur devam eden bir yarışmadır. Masterchef'e katılan tüm yarışmacılar kimlerdir merak ediliyor. Masterchef'in eski yarışmacıları kimdir? Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? Masterchef 2018'de hangi yarışmacı kaçıncı oldu? İşte tüm isimler ve sıralama...

Masterchef'in eski yarışmacıları merak ediliyor. 2018 yarışmacıları bu yazımızda... MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? 2018 Masterchef 1. 2. ve 3. sü kimler? İşte detaylar...

Masterchef 2018, Masterchef Türkiye'nin 2. sezonuna denk gelmektedir. Masterchef 2018'de 1. Uğur Kardaş olurken 2. ise Kerem Giritlioğlu olmuştur.

Masterchef 2018 tüm yarışmacılarının isimleri:

  • - Uğur Kardaş
  • - Kerem Giritlioğlu
  • - Burcu Eminoğlu
  • - Meltem Taşbaş
  • - Hakan Kanık
  • - Eslem Sena Yurt
  • - Mehmet Sur
  • - Esra Aydoğdu
  • - Murat Özdemir
  • - Tuğçe Sökesoğlu
  • - Doruk Ulufer
  • - Atakan Erbek
  • - Özlem Yüksektepe
  • - Zeynep Alikoç
  • - Ezgi Gürdal
  • - Umut Baran
  • - Alp Mehmet Sıy
  • - Ercan Uçar

Masterchef 2018 1. si : Uğur Kardaş

Masterchef 2018 2. si : Kerem Giritlioğlu

Masterchef 2018 3. sü : Burcu Eminoğlu

Masterchef 2018 4. sü : Meltem Taşbaş

Masterchef 2018 5. si : Hakan Kanık

Masterchef 2018 6. sı : Eslem Sena Yurt

Masterchef 2018 7. si : Mehmet Sur

Masterchef 2018 8. si : Esra Aydoğdu

Masterchef 2018 9. su : Murat Özdemir

Masterchef 2018 10. su : Tuğçe Sökesoğlu

Masterchef 2018 11. si : Doruk Ulufer

Masterchef 2018 12. si : Atakan Erbek

Masterchef 2018 13. sü : Özlem Yüksektepe

Masterchef 2018 14. sü : Zeynep Alikoç

Masterchef 2018 15. si : Ezgi Gürdal

Masterchef 2018 16. sı : Umut Baran

Masterchef 2018 17. si : Alp Mehmet Sıy

Masterchef 2018 18. si : Ercan Uçar

  • Masterchef 2018 şampiyonu : Uğur Kardaş
  • Masterchef 2018 ikincisi : Kerem Giritlioğlu
  • Masterchef 2018 üçüncüsü : Burcu Eminoğlu

Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? 2018 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?Uğur Kardaş

Masterchef 2018 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2018'de kim kaçıncı oldu? 2018 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?Kerem Giritlioğlu

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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