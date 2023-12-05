Üye Girişi
Haberler

MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

Masterchef 1. eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Kıvanç oldu. Kırmızı Takım kaptanı ise Sergen oldu.

22. hafta kadroları:

Mavi Takım : Eren, Cemre, Esra, Dilara

Kırmızı Takım : Sergen, Tahsin, Barbaros, Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde Eren ve Tolga ikili kaldı. Eren MasterChef yarışmasının son turunda 39 puan alarak gecenin birincisi oldu ve Tolga elenen isim oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan genel jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar yarışmanın sunumunu yaparken Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR MI?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Eren

Sefa

Tanya

Esra

Eray

hasan

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

MasterChef Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title