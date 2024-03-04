Mart ayı kira ve konut kira artış oranı yüzde kaç oldu? (TÜFE-TEFE) açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatırılacak başlıklar da merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nda en önemli başlıklar arasında ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak. Peki, Mart ayı kira ve konut kira artış oranı yüzde kaç oldu? (TÜFE-TEFE) açıklandı mı?

MART AYI 2024 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. 4 Mart Pazartesi günü yani bugün açıklanacak olan enflasyon verileri açıklanacak. Bu veriler sonrasında Mart ayı kira artış oranı netleşmiş olacaktır.

KABİNE TOPLANTISININ KONU BAŞLIKLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda ramazan ayı öncesi et ve gıda fiyatları, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim, öğretmen atamaları, ekonomide son durum ve ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen nokta masaya yatırılacak.