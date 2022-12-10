Marketler kaçta açılıyor? 2020 A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sabah saatlerinde alışveriş yapmak isteyen birçok kişi tarafından farklı zincir marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor ve internet üzerinde A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularını araştırıyor. Peki, Marketler kaçta açılıyor? A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Sorusu ve bu tarz zincir marketlerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Merak edilen sorulardan birisi de zincir marketlerin öğle arası var mı? Sorusu oluyor. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen ve gün içerisinde sıklıkla araştırılmakta olan A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR: A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR

A101, BİM, ŞOK gibi farklı zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri aşağıda yer almaktadır. Ayrıca marketlerin açılış saatleri bölgelere göre ve birçok farklı etkene göre değişiklik gösterebilmektedir.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile birlikte birçok marketin çalışma saatleri farklılık gösterdi. A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.