Mansur Yavaş aday olacak mı? Mansur Yavaş hangi partiden?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş" çıkışının ardından ilk kez konuştu. Daha önce Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu bu kez, "Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum. Kimin aday olduğuna 6 lider karar verecek" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA KAPILARI KAPATMIŞTI

Daha önce "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" diyerek Yavaş'ın adaylığına kapıları kapatan Kılıçdaroğlu, bu sefer olmaz demedi. CHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP'li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum" diye konuştu.

"ADAYI 6 LİDERLE BERABER BELİRLEYECEĞİZ"

HALK TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini belirterek, "Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6'lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE 5 AY İÇİNDE TÜRKİYE RAHATLAYACAK"

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin rahat nefes alacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak" şeklinde konuştu.

Haberler.com - Gündem