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Manchester United - Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Crystal Palace maç özeti!

Manchester United - Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Crystal Palace maç özeti!
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Manchester United ve Crystal Palace arasındaki heyecan dolu karşılaşmanın sonucu merak ediliyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maç özeti ve detayları neler? İşte karşılaşmanın tüm detayları ve öne çıkan anlar!

Maçta Crystal Palace'ın gollerini Jean-Philippe Mateta kaydederken, Manchester United defans hattında büyük sıkıntılar yaşadı. Taraftarlar, "Manchester United - Crystal Palace maçı kaç kaç bitti?" ve "Maçta kimler gol attı?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Crystal Palace maç özeti!

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester United, 2 Şubat 2025 tarihinde Old Trafford Stadyumu'nda Crystal Palace'a 2-0 yenildi. Crystal Palace'ın gollerini Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Manchester United - Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Crystal Palace maç özeti!

MANCHESTER UNITED CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United - Crystal Palace maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Crystal Palace, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

Maç sırasında Manchester United'ın savunma oyuncusu Lisandro Martinez, ciddi bir diz sakatlığı geçirerek gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı. Bu yenilgiyle Manchester United, Premier Lig'de 13. sıraya gerilerken, Crystal Palace puan tablosunda rakibinin üzerine çıktı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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