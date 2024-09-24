Manchester City- Watford maçı ne zaman? Manchester City- Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester City ile Watford arasında oynanacak olan futbol karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Premier Lig heyecanını yakından takip eden taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı izlemek için tüm detayları öğrenmeye çalışıyor. Maçın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı da futbolseverlerin merak ettiği soruların başında geliyor. Peki, Manchester City- Watford maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CITY- WATFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Watford arasındaki İngiltere Lig Kupası maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EXXEN İZLE

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CITY- WATFORD MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City-Watford Maçı, 24 Eylül Salı günü oynanacak.

MANCHESTER CITY- WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City- Watford maçı saat 21:45 başlayacak.

MANCHESTER CITY- WATFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Watford'un karşı karşıya geleceği İngiltere Lig Kupası maçı, Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.