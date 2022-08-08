Maltepe Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Maltepe Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Maltepe Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Maltepe Üniversitesi taban puanları....

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Maltepe Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Maltepe Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

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