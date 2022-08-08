Maltepe Üniversitesi Taban Puanları 2022
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Maltepe Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Maltepe Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor.
Maltepe Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Maltepe Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Maltepe Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Maltepe Üniversitesi taban puanları....
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
Maltepe Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.
Maltepe Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli) (Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli))
- Hemşirelik (Burslu) (Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))
- Hemşirelik (Ücretli) (Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli))
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)