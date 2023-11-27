Malatya'da deprem sonrası prefabrik ve tek katlı evlere talep artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kentin yeniden imar ve ihyası için çalışmalar sürerken, prefabrik ve tek katlı evlere olan talep arttı. Konut satışlarının durma noktasına geldiği kentte arsa satışları hız kazanırken, vatandaşlar kayısı bahçelerine prefabrik ve tek katlı ev inşa etmeyi tercih ediyor. Depremlerin sürdüğü kentte, prefabrik ve tek katlı evlerin daha güvenli olduğu düşünülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da kentin yeniden imar ve ihyası için çalışmalar sürerken prefabrik ve tek katlı evlere ilgi arttı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan kentlerden biri olan Malatya'da şehrin yeniden imar ve ihyası için çalışmalar sürerken, prefabrik ve tek katlı ev talebi arsa satışlarına da yansıdı.

Konut satışların durma noktasına geldiği kentte arsa satışları hız kazanırken, çok sayıda vatandaş ise kayısı bahçelerine prefabrik ve tek katlı ev inşa etmeyi tercih ediyor.

Depremlerin sürdüğü kentte prefabrik ve tek katlı evlerin daha güvenli olduğunu belirten bir çok depremzede kırsal mahallere her geçen ilginin de biraz daha arttığını kaydetti.

"Müstakil evler ile hobi evlerine ilgi arttı"

Depremlerde Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki evlerinin ağır hasar alarak yıkıldığını belirten Abdülaziz Karaköse, "Depremler sonrası yıkılan evimizin yerine yeniden bir ev inşa etme sürecindeyiz. Bugün itibariyle evimizin kaba inşaatı ve sıvası bitti. Amacımız devletin yükünü paylaşarak yaraları el birliği ile sarmak. Son dönemlerde müstakil evlere, hobi bahçeleri ve köylerdeki parsellere ilgili arttı. Yaşam tarzımız yaptığımız binalara yansımak zorunda haliyle inşa ettiğimiz binaları depreme dayanıklı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hemen hemen her bahçede inşaat çalışması var"

Kent merkezindeki evlerinin hasar almasının ardından kırsaldaki arazilerine çelik konstrüksiyonlu ev inşa eden Hüseyin Karaköse ise "Depremlerde kent merkezindeki evimiz ağır hasar aldı. Bir süre çadır ve konteynerlerde kaldıktan sonra kendi arazimize çelik konstrüksiyonlu bir ev yaptık. Yaklaşık üç dört ayda tamamlanan evin maliyeti bir milyonu buldu. Depremlerin ardından insanlar apartmanlardan uzaklaşmak istiyor. Kendi köyümüzde ve çevremizde hemen hemen her bahçede bir ev inşaatı olduğunu gözlemleyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık şehir dışında yaşamayı düşünüyor"

Depremler sonrası kırsal bölgelerdeki arsalara taleplerin arttığını aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül de, "Deprem korkusunun devam etmesiyle insanlar ailelerini daha güvenli ve sağlam yere taşımak istiyor. Bu noktada şehir dışındaki arazilere rağbet gözlemleniyor. Şehir merkezinden kenar semtler ve tarım arazilerine bir dağılma söz konusu. Kent merkezine eskisi gibi ilgi olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu. - MALATYA