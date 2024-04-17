MAJÖR DEPRESYON NEDİR? Majör depresyon belirtileri neler? Majör depresyon belirtileri, kişinin rahatsızlık düzeyine ve durumuna göre farklılık gösterebilir. Günlük yaşamın karmaşasında ruh sağlığını korumak bazen göz ardı edilebilir; ancak majör depresyonun herhangi bir nedenle gelişmiş olması, tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Majör depresyonun ne olduğunu merak ediyorsanız, içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MAJÖR DEPRESYON NEDİR?

Majör depresyon, bir kişinin günlük yaşamını derinden etkileyen ve duygusal olarak büyük bir düşüşe neden olan ciddi bir duygudurum bozukluğudur. Bu rahatsızlık, hormonel dengesizliklerden kaynaklanabileceği gibi kalıtsal faktörlere veya çevresel etmenlere de bağlı olarak ortaya çıkabilir. Majör depresyon, kişinin beslenme alışkanlıklarını, uyku düzenini ve günlük aktivitelerini değiştirerek yaşamını etkiler. Ev işleri, işe gitmek, dışarı çıkmak gibi günlük aktivitelerle ilgili isteksizlik belirgin hale gelir. Kişi kendini enerjisiz ve bitkin hisseder, yaşamdan zevk almaz hale gelir.

MAJÖR DEPRESYON BELİRTİLERİ NELER?

Majör depresyon, kişinin ruh halini olumsuz yönde etkileyen ve belirtileri genellikle bu kapsamda gelişen bir durumdur. Belirtilerin 2 haftadan daha uzun bir süre devam etmesi, teşhis koymak için önemli bir kriterdir. Bu belirtiler arasında:

Üzgün hissetme

Enerji düşüklüğü

Değersizlik hissi

İntihar düşünceleri

Uyku süresinde artış

Anlamsız kilo kaybı veya artışı

Önceden keyif alınan aktivitelerden artık keyif alamama

gibi durumlar sıkça görülür.