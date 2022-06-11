Mahsun Kırmızıgül kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları ve filmleri nelerdir? 11 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mahsun Kırmızıgül kimdir? - Haberler

11 Haziran Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Mahsun Kırmızıgül evli mi, çocukları kimdir? Mahsun Kırmızıgül tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Mahsun Kırmızıgül gerçek adı ne? Mahsun Kırmızıgül doğum adı ne?

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül veya doğum adıyla Abdullah Bazencir, (d. 26 Mart 1969, Diyarbakır), Zaza asıllı Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, yönetmen ve senarist.

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

Mahsun Kırmızıgül 11 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KARİYERİ

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı. Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi.

1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim / Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.

1998 Mayıs'ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. "Fantezi Müzik" dalında "Yılın Sanatçısı" seçilirken, "Yıkılmadım" adlı parçası da "Yılın Şarkısı" seçildi. 1998'in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi. Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde "Türk Halk Müziği" dalında Altın Kelebek ödülünü alarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. Magazin Gazetecileri Derneğinin geleneksel ödülünde ise yine "Yılın Sanatçısı" seçildi. 2000 yılında çıkardığı Yoruldum albümü yaklaşık 900 bin satarak yılın en çok satan albümlerinden oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı ve aynı zamanda sanatçısı olduğu Prestij Müzik etiketi ile çıkan albümleri için çekilip gösterime giren klipler ise, "Alem Buysa Kral Sensin", "Bebeğim, Allah'ını Seveyim", "Ağlama Sen", "Maço Erkek", "Ben de Sizdenim", "Kardeşlik Türküsü", "İnsan Hakları", "Sevdalıyım", "Bu Sevda Bitmez", "Taşra Delikanlısı", "Kızlar", "Hemşerim", "Belalım", "Her Şeyim Sensin", "Yıkılmadım", "Yoruldum", "Kardeşe Ağıt", "Kahpe Felek", "Göçmen Kızı", "Garip". 1 Müzik etiketi ile; "Vefasız", "Sarı Sarı", "Daye", "Düş de Gör-Nemrud'un Kızı", "Saygımdan", "Hayat Ne Garip", "Ay Aman", "Bizden Değildir", "Azar Azar", "Dinle", "Gül Senin Tenin".

2004'te, A1 Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu. Şirketle ilk faaliyetini aynı yıl yayımlanan Sarı Sarı - Başroldeyim albümünde, ikinci faaliyetini ise 2006'da yayımlanan Dinle albümü ile gerçekleştirdi. Yaşar İpek, Ercüneyt Özdemir, Avni Polat, Celal Yarıcı ve Çağlayan Topaloğlu da şirket bünyesinde faaliyet göstermiş sanatçılardır.

ÖZEL YAŞAMI

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır. Çift 12 Nisan 2022 tarihinde boşandıklarını açıklamışlardır.

DİSKOGRAFİ

1984 : Bu da Yeter : Albüm : Güneş Plak

1985 : Yürek Yarası : Albüm : Güneş Plak

21 Kasım 1986 : Terkedildim : Albüm : Güneş Plak

8 Haziran 1987 : Sarışınım : Albüm : Güneş Plak

22 Ağustos 1988 : Paylaşamam : Albüm : Güneş Plak

15 Haziran 1990 : Şimdiki Zaman : Albüm : Barış Müzik

7 Kasım 1991 : Nilüfer : Albüm : Nokta Müzik

4 Şubat 1993 : Alem Buysa Kral Sensin : Albüm : Nokta Müzik

20 Eylül 1994 : 12'den Vuracağım : Albüm : Prestij Müzik

25 Ekim 1995 : İnsan Hakları : Single : Kral Müzik

1995 : Mutlu Ol : Albüm : Barış Müzik

11 Ocak 1995 : Dünden Bugüne : Albüm : Güneş Plak

1995 : Acılar İçinde : Albüm : Destan Müzik

1995 : İstanbul Geceleri : Albüm : Türküola

25 Ekim 1995 : İnsan Hakları : Albüm : Prestij Müzik

2 Ekim 1996 : Sevdalıyım - Hemşerim : Albüm : Prestij Müzik

7 Kasım 1997 : Nostalji 1 : Albüm : Güneş Plak

3 Haziran 1998 : Yıkılmadım : Albüm : Prestij Müzik

30 Haziran 2000 : Yoruldum : Albüm : Prestij Müzik

8 Ağustos 2001 : Ülkem Ağlar : Single : Prestij Müzik

8 Ağustos 2001 : Ülkem Ağlar : Albüm : Prestij Müzik

2002 : Yüzyılın Türküleri : Albüm : Prestij Müzik

11 Ağustos 2003 : Bir Demet Kırmızıgül : Albüm : Prestij Müzik

16 Nisan 2004 : Sarı Sarı - Başroldeyim : Albüm : A1 Müzik

2 Haziran 2006 : Dinle : Albüm : A1 Müzik

2011 : Küçük Gelin : Single : A1 Müzik

2019 : Yoksun Sen : Single : A1 Müzik

1 Ocak 2022 : Hoş Geldin : Albüm : A1 Müzik

FİLMOGRAFİ

Dizi

Alem Buysa (1994)

Bu Sevda Bitmez (1996)

Hemşerim (1997)

Yıkılmadım (1998)

Zalim (2003)

Aşka Sürgün (2005)

Hayat Devam Ediyor (2011-2013) Genel Yönetmen - Hikâye

Benim İçin Üzülme (2012) Genel Yönetmen - Hikâye

Babalar ve Evlatlar (2012) - Hikâye

Sinema

Yaşamak Haram Oldu (1987)

Beyaz Melek (16 Kasım 2007)

Güneşi Gördüm (12 Mart 2009)

Gecenin Kanatları (2009)

New York'ta Beş Minare (5 Kasım 2010)

Sadece Sen (2014, yapımcı)

Mucize (2015)

Vezir Parmağı (2017)

Mucize 2: Aşk (2019)

Ödülleri

(2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist Ödülü

(2007) 41. Houston Film Festivali - En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü

(2009) Singapur Uluslararası Film Festivali - En İyi Performans ve En İyi Sinematografi Ödülü

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