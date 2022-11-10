Üye Girişi
Haberi Paylaş

MAÇ ÖZETİ| Manchester City- Chelsea maçı özet izle! Manchester City 2-0 Chelsea maçı özeti! Manchester City maç özeti HD izle!

Gündem Haberleri

MAÇ ÖZETİ| Manchester City- Chelsea maçı özet izle! Manchester City 2-0 Chelsea maçı özeti! Manchester City maç özeti HD izle!

İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya gelen Manchester City- Chelsea maçı futbolseverler tarafından heyecanla beklendi. Arama motorlarında Manchester City- Chelsea maçı özet izle araması yapıldı. İngiltere Lig Kupası'nda oynanan maçın kazananı 2-0'lık skorla Manchester City oldu.Manchester City- Chelsea maçı özet izle! Manchester City 2-0 Chelsea maçı özeti! Manchester City maç özeti HD izle!

Manchester City- Chelsea maçı özet izle araması yapılıyor. Dün akşam İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Manchester City- Chelsea maçı özeti aratılıyor. Manchester City- Chelsea maçı özet izle! Manchester City 2-0 Chelsea maçı özeti! Manchester City maç özeti HD izle!

MANCHESTER CİTY- CHELSEA MAÇI ÖZETİ!

Manchester City ile Chelsea karşılaşması 2-0'lık skorla bitti. Mücadelenin kazananı Manchester City oldu. Karşılaşmanın ilk golünü Riyad Mahrez 53. dakikada atarken ikinci gol Julian Alvarez tarafından 58. dakikada atıldı.

Maçın yayını yapılmadığı için özeti bulunmamakta.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Manchester City FC Maç Özetleri Chelsea Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title