MAÇ ÖZETİ| Manchester City- Chelsea maçı özet izle! Manchester City 2-0 Chelsea maçı özeti! Manchester City maç özeti HD izle!

İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya gelen Manchester City- Chelsea maçı futbolseverler tarafından heyecanla beklendi. Arama motorlarında Manchester City- Chelsea maçı özet izle araması yapıldı. İngiltere Lig Kupası'nda oynanan maçın kazananı 2-0'lık skorla Manchester City oldu.Manchester City- Chelsea maçı özet izle! Manchester City 2-0 Chelsea maçı özeti! Manchester City maç özeti HD izle!

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MANCHESTER CİTY- CHELSEA MAÇI ÖZETİ!

Manchester City ile Chelsea karşılaşması 2-0'lık skorla bitti. Mücadelenin kazananı Manchester City oldu. Karşılaşmanın ilk golünü Riyad Mahrez 53. dakikada atarken ikinci gol Julian Alvarez tarafından 58. dakikada atıldı.

Maçın yayını yapılmadığı için özeti bulunmamakta.