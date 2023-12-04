Lütfi Doğan kimdir, öldü mü soruları gündeme gelirken Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldüğü merak ediliyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan yaşamını yitirdi. Peki, Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü?

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LÜTFİ DOĞAN KİMDİR?

Lütfi Doğan, 1930 yılında Gümüşhane'da doğdu. Türk ilahiyatçı ve siyasetçi, 10. Diyanet İşleri Başkanı. Kuran okumayı babası Hacı Mehmet Fehmi Efendi'den öğrendi ve hıfzını dayısı Hafız Fevzi Efendi'den tamamladı. Arapça ve dini ilimleri Abdurrahman Efendi ve Gümüşhane eski müftüsü Ragıb Efendi'den okudu. Askerlik görevinden sonra, özel olarak dini ilimler tahsiline devam etti. Hariçten ilkokulu bitirdi ve imam-hatip olarak göreve başladı. 1954 yılında Kemah İlçe Müftülüğüne ve 1960 yılında da Erzincan il Müftülüğüne tayin edildi. Aynı yıllarda hariçten Ortaokul ve Erzincan Lisesini bitirdi. 1964-1965 öğretim yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini birincilikle bitirdi. Ankara müftü yardımcılığı ve Ankara vaizliği görevlerinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği görevine atandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi iken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi. 15 Ocak 1968 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevine vekâleten atandı, bu görevi 25 Ağustos 1972 tarihine kadar yürüttü. Dini ve ilmi konularda muhtelif dergi ve gazetelerde 100'den fazla makalesi yayımlandı. Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyeliği (14 Ekim 1973 – 12 Eylül 1980), XIX, XX ve XXI. Dönem Gümüşhane Milletvekilidir. Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini bilmektedir. Evli ve sekiz çocuk babasıdır.

Eserleri

Huzur ve Saadetin Esasları

Mutluluğun Kazanılması

Cihadla İlgili Ayet ve Hadisler

Kütüb-ü Sitte Müelliflerinin Hal Tercümeleri

El Hücurat Sûresinin Tercüme ve Tefsiri

LÜTFİ DOĞAN ÖLDÜ MÜ?

ESKİ Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan (93), hayatını kaybetti.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Lütfü Doğan, bugün sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbaş, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İlmi, hilmi, ihlas ve samimiyetiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş, Peygamber ahlakını hayatının her alanında tavizsiz yaşamaya çalışan, nesillerimize örnek göstereceğimiz güzel insan, önceki Diyanet İşleri Başkanlarımızdan muhterem Lütfi Doğan hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

15 Ocak 1968'de vekaleten Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Doğan, 25 Ağustos 1972'ye kadar görev yaptı. Daha sonra siyasete giren Doğan, 1973-1980 arasında iki dönem Erzurum senatörü olarak görev yaptı, 1991'den itibaren de 3 dönem Gümüşhane milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.