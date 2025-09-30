Liverpool kadrosunda kimler var? Liverpool oyuncuları ve kadro değeri!

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Liverpool, 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadro ile hazırlanıyor. Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde sahaya çıkacak Kırmızılar, bu kritik maçta hem hücum hem de savunma hattının gücünü test edecek. Peki, Liverpool kadrosunda kimler var?Liverpool Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler yer alıyor? Liverpool oyuncuları ve kadro değerine dair tüm detaylar haberimizde...

LİVERPOOL KADROSUNDA KİMLER VAR?

Liverpool'un 2025-2026 sezonu kadrosu, hücum, orta saha ve savunuda güçlü alternatifler sunuyor. Kulüp, özellikle Florian Wirtz (140M Euro), Alexander Isak (120M Euro) ve Alexis Mac Allister (100M Euro) gibi yüksek piyasa değerine sahip isimlerle dikkat çekiyor. Ayrıca, Cody Gakpo, Mohamed Salah ve Dominik Szoboszlai gibi etkili oyuncular da takımın hücum gücünü artırıyor.

Savunma hattında Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté ve Andrew Robertson gibi tecrübeli isimler güven veriyor. Kalede ise Alisson ve Giorgi Mamardashvili gibi performansı yüksek iki isim yer alıyor. Liverpool'un genç yetenekleri, takımın geleceği için umut vaat ediyor ve kadroya dinamik bir enerji katıyor.

LİVERPOOL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR

Liverpool oyuncu kadrosu, yaş ve pozisyon dengesi ile Avrupa'nın en rekabetçi ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Ön plana çıkan isimler şunlar:

Florian Wirtz (On Numara, 22 yaş) – 140M Euro

Alexander Isak (Santrafor, 26 yaş) – 120M Euro

Alexis Mac Allister (Merkez Orta Saha, 26 yaş) – 100M Euro

Dominik Szoboszlai (On Numara, 24 yaş) – 80M Euro

Ryan Gravenberch (Ön Libero, 23 yaş) – 75M Euro

Cody Gakpo (Sol Kanat, 26 yaş) – 70M Euro

Mohamed Salah (Sağ Kanat, 33 yaş) – 50M Euro

Virgil van Dijk (Stoper, 34 yaş) – 23M Euro

Alisson (Kaleci, 32 yaş) – 20M Euro

Kadrodaki bu isimler, Liverpool'un hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi hedeflerini gerçekleştirmesi için kritik öneme sahip. Genç yetenekler ile tecrübeli oyuncuların dengesi, takımın performans istikrarını artırıyor.

LİVERPOOL KADRO DEĞERİ

2025-2026 sezonunda Liverpool'un toplam piyasa değeri yaklaşık 1.12 milyar Euro olarak hesaplanıyor. Takımın en değerli oyuncusu Florian Wirtz 140 milyon Euro ile listenin başında yer alırken, Alexander Isak 120 milyon Euro ve Alexis Mac Allister 100 milyon Euro ile onu takip ediyor.

Piyasa değeri açısından Liverpool, Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor ve bu, kulübün transfer politikası ve genç oyuncu gelişimine verdiği önemin bir göstergesi. Kadro değeri, aynı zamanda takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabet gücünü de yansıtıyor.

LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosu, ligdeki kadrodan bazı ufak değişikliklerle belirleniyor. Özellikle Avrupa müsabakalarında kullanılacak oyuncular, maç temposu ve taktiksel ihtiyaçlara göre seçiliyor.

Kaleciler: Alisson, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman

Defans: Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez, Andrew Robertson, Milos Kerkez, Conor Bradley, Jeremie Frimpong

Orta Saha: Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Stefan Bajcetic

Hücum: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Alexander Isak, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké, Federico Chiesa

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, özellikle hücum hattında esnek ve hızlı bir oyun planı ile dikkat çekiyor. Avrupa kupalarında rakiplerine karşı uygulanacak taktikler, kadro derinliği sayesinde geniş bir opsiyon sunuyor.