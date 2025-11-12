Haberler

Ligler devam edecek mi? Liglere ara mı verilecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama!

Güncelleme:
Devam eden belirsizlikler arasında, futbol liglerinin geleceği konusunda birçok spekülasyon dolaşıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu, liglerin devam edip etmeyeceği ya da ara verilip verilmeyeceği konusunda bir açıklama yaptı. Peki, Ligler devam edecek mi? Liglere ara mı verilecek? Detaylar haberimizde...

Türkiye futbolunda bahis soruşturması gündemi sarsmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 1024 futbolcunun bahis oynadığı bilgisi, kulüplerin ve liglerin durumunu merak konusu haline getirdi. Peki, Ligler devam edecek mi? Liglere ara mı verilecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları haberimizde...

LİGLER DEVAM EDECEK Mİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sonrası liglerin akıbetiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" diyerek, federasyonun ligleri durdurmak yerine çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen futbolcu sayısı Süper Lig'de 27, 1. Lig'de 77, 2. Lig'de 282 ve 3. Lig'de 629 olarak kaydedildi. Ayrıca 9 profesyonel oyuncu da soruşturma kapsamına dahil edildi. Bu veriler, liglerin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, federasyonun hukuki zemini de titizlikle değerlendirdiği anlaşılıyor.

Liglerin devamı için geliştirilecek formülün, hem adil rekabeti hem de futbol ahlakını gözetmesi bekleniyor. Bu süreçte kulüplerle yapılacak görüşmelerin sonuçları, Türkiye futbolunun önümüzdeki dönemdeki yapısını doğrudan etkileyecek.

LİGLERE ARA MI VERİLECEK?

TFF, bahis soruşturması nedeniyle 2. Lig ve 3. Lig'e iki haftalık ara verilmesini kararlaştırdı. Federasyon yetkilileri, liglerdeki müsabakaların adil şekilde tamamlanabilmesi için bu önlemin geçici olduğunu vurguladı.

Öte yandan, bahis oynayan futbolcuların disiplin süreci devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcuların alması beklenen ceza en az 3 ay olarak belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bahis yapan futbolcu sayısının artabileceği iddiaları da bu araya dikkatle bakılmasını gerektiriyor.

Bu aranın, liglerin tamamen durdurulması değil, düzenleme ve değerlendirme süreci için bir fırsat olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Liglerin ara vermesi, kulüplerin ve futbolcuların hukuki süreçleri takip etmelerine de imkan tanıyacak.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Bahis soruşturmasının en ciddi sonuçlarından biri, kulüp yöneticileri ve başkanların tespit edilmesi durumunda ortaya çıkacak yaptırımlar. Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesine göre, bahis veya müsabaka sonucunu etkileyen eylemlerde bulunan kulüp yöneticileri, ilgili kulüplerin bir alt lige düşürülmesine sebep olabilir.

MADDE 56 NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın bahis ve müsabaka manipülasyonu ile ilgili 56. maddesi, Türkiye futbolunda adil rekabeti korumayı hedefliyor. Maddenin detayları şöyle:

(a) Bahis ve müsabaka sonucu manipülasyonu gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti verilir.

(b) Bu ihlaller kulüp yöneticileri tarafından yapılmışsa, kulüp bir alt lige düşürülebilir.

(c) Sorumlulara ayrıca para cezası uygulanabilir.

Maddenin açık hükümleri, federasyonun bahis soruşturmasına karşı nasıl bir tavır alacağını ve liglerin kaderini nasıl etkileyeceğini ortaya koyuyor.

500

