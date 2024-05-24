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LGS giriş yerleri sorgulama ekranı 2024!

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Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS giriş yerleri sorgulama ekranı 2024!

Lgs kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.İŞte: LGS giriş yerleri sorgulama ekranı

LGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayınız .

LGS NE ZAMAN?

2024 LGS bu yıl 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. LGS Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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