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LGS giriş belgesi sorgulama! #128204 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler?

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LGS ne zaman, 2024 LGS konuları neler ve giriş belgesi nasıl sorgulanır? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için haberimizi okuyun.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına katılacak öğrenciler için giriş belgesi sorgulama süreci başladı. 2024 yılına ait LGS giriş belgesi sorgulama ve sınav konularının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, LGS giriş belgesi sorgulama! LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler?

LGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Sınav için fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren öğrencilere teslim edilecek.

LGS giriş belgesi sorgulama! LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler?

LGS 2024 NE ZAMAN?

LGS 2 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS giriş belgesi sorgulama! LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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