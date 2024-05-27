LGS giriş belgesi sorgulama! #128204 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına katılacak öğrenciler için giriş belgesi sorgulama süreci başladı. 2024 yılına ait LGS giriş belgesi sorgulama ve sınav konularının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, LGS giriş belgesi sorgulama! LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler?

LGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Sınav için fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren öğrencilere teslim edilecek.

LGS 2024 NE ZAMAN?

LGS 2 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.