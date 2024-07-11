LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Maçın tüm detayları ve daha fazlası haberimizde.
Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Peki, LASK Linz- Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.
LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.