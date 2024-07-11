Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Peki, LASK Linz- Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.