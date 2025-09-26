Lamine Yamal'ın eski sevgilisi Fati Vazquez kimdir? Fati Vazquez kaç yaşında, nereli?

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, futbol dünyasında adından sıkça söz ettirirken, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak adı eski sevgilisi Fati Vázquez ile anılan Yamal, sosyal medyada ve basında tartışmalara yol açtı. Peki, Lamine Yamal'ın eski sevgilisi Fati Vázquez kimdir? Fati Vazquez kaç yaşında, nereli?Lamine Yamal'ın eski sevgilisi Fati Vazquez hakkında tüm detaylar haberimizde...

FATI VÁZQUEZ KİMDİR?

Fati Vázquez, 29 yaşında, İspanya'nın Galisya bölgesine bağlı A Pobra do Caramiñal kasabasından çıkan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip bir içerik üreticisidir. Instagram ve YouTube'da toplamda 1 milyonun üzerinde takipçiye ulaşan Vázquez, yaşam tarzı, sağlıklı beslenme ve spor temalı içerikleriyle tanınmaktadır. Ayrıca, ergenlik döneminde maruz kaldığı zorbalıkları anlattığı kitabıyla da takipçilerinin büyük desteğini kazanmıştır.

LAMINE YAMAL'IN ESKİ SEVGİLİSİ FATİ VÁZQUEZ KAÇ YAŞINDA?

Fati Vázquez, 29 yaşında olup 29 Ağustos 1995 doğumludur. Sosyal medya fenomeni olarak genç yaşta geniş bir takipçi kitlesi edinmiş ve paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştır.

FATİ VÁZQUEZ NERELİ?

Fati Vázquez, İspanya'nın kuzeybatısında yer alan A Pobra do Caramiñal kasabasından gelmektedir. Küçük kasabadan çıkıp uluslararası sosyal medya arenasına adım atması, onun takipçileri arasında merak konusu olmuştur.

FATİ VÁZQUEZ BOYU KAÇ?

Fati Vázquez'in boyu 162 cm (5'4") olarak biliniyor. Görünümü ve sosyal medyadaki paylaşımları, takipçileri tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor.

FATİ VÁZQUEZ SEVGİLİSİ KİM?

Fati Vázquez'in güncel ilişkileri hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. 2025 yazında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile aynı tatil mekanlarında görüntülenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Her iki taraf da romantik bir ilişkiyi reddetmiş ve sadece arkadaş olduklarını açıklamıştır.

FATİ VÁZQUEZ OLAYI NEDİR?

Fati Vázquez'in adı, 2025 yazında Lamine Yamal ile birlikte İtalya'daki bir tatilde çekilen fotoğraflarla gündeme gelmiştir. Bu fotoğraflar, sosyal medyada spekülasyonlara yol açmış ve çiftin ilişkisi üzerine tartışmalar başlamıştır. Fati Vázquez, yaptığı açıklamada, Lamine Yamal'ın menajerinin onun için bir "kız takvimi" tuttuğunu iddia ederek dikkat çekmiştir. Bu açıklama, sosyal medyada ve basında geniş yankı bulmuştur.