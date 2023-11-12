KYK burs başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanmasıyla beraber KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte KYK e-Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK BURS SONUÇLARI: KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? GSB KYK e-Devlet başvuru sonucu sorgulama!

Burs ve kredi başvurusu yapan adaylar heyecanla KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. Üniversite öğrencilerinin eğitime başlamasıyla beraber KYK başvuru süreci de gündeme taşındı. KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KYK burs başvuruları her yıl Ekim ayında e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte KYK e-Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 12 Ekim günü başladı ve 19 Ekim'de sona erdi. Geçen sene Kasım ayında alınan başvuruların sonuçları Aralık ayında açıklanmıştı buna göre bu sene tahmini olarak Kasım ayında sonuçların açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı.

Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Bakan Bak'ın açıklaması şöyle oldu:

"GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız."

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET SİTESİ

KYK burs başvuruları 12 Ekim günü başladı ve 19 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet sitesi üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenilebilecektir. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına E- devlet ve aşağıda yer alan "KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI" üzerinden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS/KREDİ SONUÇ SORGULAMA