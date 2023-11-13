KYK burs kredi taahhütname onayı nedir? KYK burs kredi taahütname nasıl yapılır?

KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrencilerin burs veya kredi alması için taahütname onayı vermesi gerekecek. Buna onay vermeyen öğrencilerin hesabına para yatmayacak. Peki, KYK burs kredi taahütname onayı nedir? KYK burs kredi taahütname nasıl yapılır?

KYK burs kredi taahütname onayı nedir? KYK burs kredi taahütname nasıl yapılır? Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs sonuç açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu. Böylelikle burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Ancak burs veya kredi almaya hak kazanmak için taahütname onayı verilmesi gerekecek.

KYK BURS KREDİ TAAHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

Taahütname işlemleri 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Taahütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

BURS KREDİ TAAHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakan Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.

TAAHHÜTNAME NEDİR?

Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir gerçek ya da tüzel kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.

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