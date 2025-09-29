KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 KYK burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin ilgisi burs ve öğrenim kredisi başvurularına yöneldi. 2025-2026 eğitim yılında maddi destek arayan binlerce öğrenci, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yakından takip ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde maddi destek talep eden binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor. Geri ödemesiz burs ve öğrenim kredisi fırsatları sunan KYK'nın başvuru takvimi henüz netleşmedi.

Ancak geçmiş yıllarda başvurular genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde açılması bekleniyor. Süreçle ilgili en güncel bilgiler, bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamalarla paylaşılacak.

2025–2026 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular açıldığında öğrenciler, "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs-Kredi Başvurusu" ekranına giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmakla yükümlüdür. Bu formda kimlik, eğitim durumu, aile birey sayısı, gelir durumu ve özel durumlar (şehit-gazi yakını, engellilik vb.) gibi bilgiler istenir.

Başvuru tamamlandıktan sonra elektronik taahhütname onayı alınır. Taahhütname onaylanmadığı takdirde burs veya kredi ödemesi gerçekleşmez. Bu nedenle sürecin dikkatle takip edilmesi büyük önem taşır.

Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştiği için fiziksel belge sunulmasına gerek yoktur; ancak bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi değerlendirme açısından avantaj sağlar. Geçmiş yıllarda başvurular genellikle Ekim'in ikinci haftasında başlayıp Kasım başına kadar devam etmiş, 2025-2026 dönemi için de benzer tarihler beklenmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuruları sadece e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Başka hiçbir platform veya kurum aracılığıyla başvuru yapılamaz. Bu uygulama, güvenlik ve doğru bilgi akışının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Öğrenciler, başvuru tarihleri ve süreçleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmelidir. Başvuru sırasında karşılaşılabilecek sorunlar için ise GSB iletişim kanalları veya üniversitelerin öğrenci işleri birimleri destek sağlamaktadır.

E-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra, "Burs/Kredi Başvuru" sekmesi üzerinden yönlendirmeleri takip ederek başvuru işlemi kolayca tamamlanabilir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekir. Bu şartlar hem genel uygunluk hem de öncelikli değerlendirme kriterleri olarak ikiye ayrılır.

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Bir yükseköğretim programında kayıtlı (aktif) öğrenci olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyulması

Başarılı bir öğrenci profili çizilmesi (hazırlık sınıfı dışında sınıf tekrarı yapmamış olmak)

Öncelikli Değerlendirilecek Durumlar:

Şehit veya gazi çocukları

%40 ve üzeri engeli bulunan öğrenciler

Anne veya babası vefat etmiş olanlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altında yetişen öğrenciler

Lise eğitimini Darüşşafaka'da tamamlayanlar

Milli sporcular

Aile geliri asgari ücretin altında olanlar

Bu şartlara sahip öğrenciler, burs başvurularında sistem tarafından öncelikli olarak değerlendirilir. Ancak unutulmamalıdır ki her başvuru mutlaka burs ile sonuçlanmayabilir; bazı öğrenciler sadece öğrenim kredisi almaya hak kazanabilir.

2024–2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024–2025 eğitim döneminde KYK tarafından verilen burs ve kredi miktarları, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre farklılık gösterdi:

Lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL

Yüksek lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL

Doktora öğrencilerine aylık 6.000 TL

Bu miktarlar 2024 yılı boyunca sabit kalmış ve Ocak 2025'te yeniden değerlendirilmek üzere gözden geçirilmiştir. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon, yeni dönemde bir zam beklentisini de beraberinde getirmiştir.

2025 KYK BURSU NE KADAR?

2025–2026 dönemi KYK burs ve kredi tutarları henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki zam oranları ve ekonomik göstergeler dikkate alındığında, burs ve kredi miktarlarında artış yapılması bekleniyor.

Öğrenciler arasında yapılan tahminlere göre, lisans bursunun 2.500 TL, yüksek lisans bursunun 5.000 TL ve doktora bursunun 7.500 TL'ye kadar çıkması ihtimali bulunuyor. Ancak bu rakamlar resmi olmamakla birlikte, kesin bilgiler bakanlık duyurularıyla netlik kazanacak.

2025 yılı içinde asgari ücret, enflasyon oranı ve kamu maliyesindeki gelişmeler burs miktarlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.