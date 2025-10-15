KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025-2026) KYK burs, kredi başvuruları ne zaman bitiyor?

2025–2026 eğitim yılına hazırlık yapan üniversite öğrencileri için KYK burs ve kredi başvuru süreci hızla ilerliyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların bitiş tarihi yaklaşırken, binlerce öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Başvuru süreci ve sonuç takvimiyle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025–2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi günü başlamıştır. Başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya devam edecektir. Bu süre içerisinde öğrenciler, başvurularını yapabilir veya daha önce yaptıkları başvurular üzerinde değişiklik yapabilirler.

Son gün ve saate kadar sistem açık kalmakta olup, tüm bilgiler güncellenebilir. Bu nedenle başvuru süresini kaçırmamak ve doğru bilgilerle formu doldurmak büyük önem taşır.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmamıştır. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların sona ermesinden itibaren 2–3 hafta içinde sonuçlar açıklanabilmektedir.

Başvuru sonuçları açıklandığında, öğrenciler yine e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak burs veya kredi alıp almadıklarını öğrenebilirler.

Değerlendirmeler, öğrencilerin sosyal, ekonomik ve akademik durumları göz önünde bulundurularak, kamu kurumlarının veri tabanları üzerinden yapılan kontroller sonucunda tamamlanmaktadır.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için e-Devlet şifresine sahip olmaları ve aktif bir T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

E-devlet üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu" hizmetine ulaşılarak başvuru ekranına geçilir. Herhangi bir fiziki belge ya da elden teslim işlemi yapılmamaktadır; başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştirilir.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet Girişi: Öğrenci, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapar.

Hizmet Araması: Arama çubuğuna "KYK Burs/Kredi Başvurusu" yazılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili hizmetine ulaşılır.

Başvuru Formu: Açılan ekrandaki başvuru formu, kimlik bilgileri, eğitim durumu, aile geliri, sosyal durum gibi sorularla eksiksiz ve doğru şekilde doldurulur.

Burs-Kredi Tercihi: Öğrenci burs ya da kredi almak istediğini belirtir. (Her iki destek aynı anda verilmez.)

Onay: Bilgiler kontrol edilip onaylanır ve başvuru tamamlanır.

KYK BURS, KREDİ ŞARTLARI NELER?

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bilgilerin doğru girilmesi ve gerçeğe uygun beyanlarda bulunulmasıdır. Yanıltıcı ya da eksik bilgi başvurunun iptaline neden olabilir.

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilmek için öğrencilerin bazı genel şartları sağlaması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim alıyor olmak (açık öğretim programları burs kapsamına girmez),

Gelir durumu düşük olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler burs için öncelikli olarak değerlendirilir,

Kredi için ise maddi durumdan bağımsız olarak her öğrenciye verilmesi mümkündür, ancak başvuru yapılması zorunludur,

Disiplin cezası, sabıka kaydı ya da herhangi bir yasal engel bulunmaması,

Aynı anda hem burs hem kredi alınamaz. Eğer burs hakkı kazanılamazsa, sistem otomatik olarak kredi hakkı sunabilir.

Ayrıca özel durumlar (şehit/gazi yakını olmak, engellilik durumu, ailesinin durumu) burs alımında öncelik sağlayabilir.

KYK BURS, KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2024–2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarları aşağıdaki gibiydi:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

2025–2026 öğretim yılı için yeni burs ve kredi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Genellikle yılbaşından sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile yeni dönem rakamları duyurulmaktadır.

Bu rakamlar, ekonomik koşullar ve bütçe olanakları dikkate alınarak belirlenmektedir. Yeni tutarların 2025'in son çeyreğinde veya 2026 başında açıklanması bekleniyor.