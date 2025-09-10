Krepin Diatta kimdir, kaç yaşında? Krepin Diatta hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri ne kadar?

Futbolseverlerin son dönemde sıkça adını duyduğu Krepin Diatta, hem Avrupa'daki performansı hem de olası Süper Lig transferiyle gündemin merkezinde yer alıyor. Özellikle sağ kanat mevkisinde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Senegalli oyuncu, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor ile anılmaya başladı. Peki, Krepin Diatta kimdir, kaç yaşında? Krepin Diatta hangi takımlarda oyandı, piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar...

KREPİN DİATTA KİMDİR?

Krépin Diatta, 25 Şubat 1999 tarihinde Dakar, Senegal'de dünyaya gelmiş profesyonel bir futbolcudur. Orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabilen çok yönlü bir yetenektir. Günümüzde Ligue?1 takımı AS Monaco'da forma giymektedir (Kadro numarası 27).

KREPİN DİATTA KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu Diatta, 2025 itibarıyla 26 yaşındadır. Şubat ayında yeni yaşına merhaba demiştir.

KREPİN DİATTA NERELİ?

Senegalli olan Diatta, doğum yeri olarak Dakar'ı göstermektedir.. Afrika kökenli bu yetenek, saatler içinde dünyaya gelerek sahada ülkesini temsil etmektedir.

KREPİN DİATTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Oslo Football Academy (Dakar) altyapısında başladıktan sonra sırasıyla şu takımlarda forma giymiştir:

Sarpsborg?08 (2017)

Club Brugge (2018–2021)

AS Monaco (2021–... şu anda)

Bu transferler içinde özellikle Club?Brugge → Monaco arasındaki 2021 yılındaki geçiş yaklaşık 16–20 milyon € bonservisle gerçekleşmiştir.

KREPİN DİATTA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Farklı kaynaklar, Diatta'nın piyasa değerini farklı rakamlarla zikretse de aşağıdaki bilgiler günceldir:

Sofascore verisine göre güncel piyasa değeri 6.8 milyon € seviyesindedir.

Flashscore.com.tr : yaklaşık 9.9 milyon € olarak belirtilmiştir.

FootyStats ise 2024/25 sezonu itibarıyla 12 milyon € olarak göstermektedir.

Bu farklılıklar Transfermarkt güncellemelerinin zamanlamasından kaynaklanabilir, ancak ortalama olarak 7–12 milyon € aralığında bir piyasa değeri diyebiliriz.

KREPİN DİATTA MEVKİSİ NE?

Diatta temel olarak sağ kanat (right winger) olarak görev yapar. Ancak esnek bir oyuncudur; sol kanat ve santrfor pozisyonlarındaysa verimli olabilmektedir.Ayrıca Transfermarkt'a göre orta saha ve sol bek gibi alanlarda da görev aldığı görülmektedir.

KREPİN DİATTA BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR TRABZONSPOR'A MI?

Trabzonspor, Diatta'yı transfer listesine almış ve takip ettiği bildirilmektedir. Ancak resmi bir teklif veya gelişme henüz belirtilmemiştir.

Beşiktaş ya da Fenerbahçe ile ilgili güncel ve güvenilir bir bağlantı veya transfer süreci görünmemektedir. Bazı medya spekülasyonlarında Beşiktaş ile ilişkilendirilmiş olsa da sağlam kaynaklarda öne çıkan bilgi Trabzonspor ilgisidir.

Özetle: Trabzonspor ilgisi doğrulanmış, Beşiktaş bağlantısı ise spekülatif ve resmi kaynaklarda yer almamaktadır.

KREPİN DİATTA TRANSFERMARKT BİLGİLERİ

Transfermarkt'ta Diatta'nın piyasa değeri güncellenmiş olarak 10 milyon € civarında gösterilmektedir.

Detaylı profil sayfasında Transfermarkt, kariyer istatistikleri, maç bazlı performans bilgileri sunar; sezonluk maç, gol, asist, pozisyon gibi verileri içermektedir