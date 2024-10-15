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Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
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Kredi kartı vergisi nedir? AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? soruları gündeme geliyor. Peki, kredi kartı yıllık vergisi ne kadar? Kredi kartı 750 TL ne zaman kesilecek?

Kredi kartı vergisi yasalaştı mı? Meclise yapılan teklif kapsamında, limiti 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartı sahiplerinin, her bir kart için yıllık 750 lira katılma payı ödemesi öngörülüyor. Kredi kartı vergisinin ne zaman alınacağı merak ediliyor. Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar haberimizdedir…

KREDİ KARTI VERGİSİ NEDİR?

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından, yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınması öngörülüyor. Meclis'e sunulan teklifte bu bedel şu şekilde tanımlandı:

"Belirlenen limitin 100 bin Türk lirası ve üzerinde olduğu kredi kartlarının sahiplerinden, her bir kart için yıllık 750 TL pay alınacaktır. Kartın yıl içinde herhangi bir nedenle yenilenmesi durumunda, ilgili yıl için ödenmiş olan pay için ayrıca bir kesinti yapılmaz. Kartın iptal edilmesi durumunda ise daha önce ödenen pay iade edilmez. Fiziksel kart limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve sanal kartlar için ayrıca bir katılma payı alınmaz."

Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

KREDİ KARTI VERGİSİ YASALAŞTI MI?

Kanun teklifinde, kredi kartlarından alınacak hizmet bedelinin 1 Ocak'tan itibaren uygulanması öngörülüyor. Ocak ayının başında, bu hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinin hesabından kesilecek. Yapılan düzenlemeye göre, yıl içerisinde limitleri artırılan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Ayrıca, birden fazla kredi kartına sahip olan kişiler, her bir kart için ayrı ayrı hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacaklar.

Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

KREDİ KARTI VERGİSİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemeye göre, 1 Ocak'tan itibaren 100 bin lira limitine sahip kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılacak. Bu nedenle, ocak ayı sonrasında kredi kartı limitinin düşürülmesi, kesinti üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak. Ayrıca, ocak ayında kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerine çıkarsa, sadece 750 lira tutarında bir hizmet bedeli alınacak. Yıl içinde alınan ve limiti 100 bin lira üstünde olan kredi kartları için de yine 750 lira kesinti uygulanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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