Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından kredi kartlarında faiz oranları değişecek mi araştırılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar ve analizler, tüketicilerin borç ve harcamalarını yönetme stratejilerini etkileyebilir. Faiz oranlarındaki değişimler, kredi kartı kullanıcıları için önemli bir konudur ve bu oranların ne yönde değiştiği, tüketicilerin finansal planlamalarını doğrudan etkiler. Peki, Kredi kartı faiz oranları değişti mi? Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Detaylar haberimizde...

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Politika faizini yüzde 42,50'ye yükselten Merkez Bankası, kredi kartı faizleriyle ilgili ezber bozan bir karar daha aldı. Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranları yine sabit kaldı.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE OLDU?

Normal şartlarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiğini açıklandı. Referans oranın mevcut seviyesinin 3,11 üst sınır olarak belirlendiği ve bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.