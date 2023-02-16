Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Kovancılar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Kovancılar nerede? Kovancılar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kovancılar ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Keban ilçesi merak edildi. Peki, Kovancılar nerede? Kovancılar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kovancılar ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KOVANCILAR NEREDE?

Kovancılar, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 39.793

Yüzölçümü: 962 km² (371 mil²)

KOVANCILAR İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Kovancılar ilçesinin nüfusu 39.793'tür.

KOVANCILAR HANGİ İLE BAĞLI?

Kovancılar, Elazığ iline bağlı bir ilçedir.

1934 yılında Romanya ile Türkiye arasında yapılan mübadele anlaşması çerçevesinde, Romanya'dan 300 Türk aile Elâzığ iline nakledildi. Mevsimin kış olması nedeniyle önce civar köylerde geçici iskâna tâbi tutulan göçmenler, daha sonra şimdiki ilçe merkezine yerleştirildi. 1935 yılı ilkbaharında 300 hanelik yeni bir köy insan edildi. Bu yeni yerleşim yerine, göçmenlerin Romanya'da ikamet ettikleri köy olan Kovancılar'ın adı verildi. 1935 yılında tamamen boş bir arazi üzerine kurulmuş bulunan Kovancılar'ın imar planı, o zamanın imkânları ile en iyi şekilde hazırlanmış ve Elâzığ ilinde örnek bir yerleşim yeri teşkil etmiştir.

1968 yılında belediye teşkilatı kurulmuş, daha sonra 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanun ile Kovancılar, ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Kovancılar nüfusu 2020 yılına göre 39.793 kişidir. İlçe nüfusunun %49,81'i erkek, %50,19'u ise kadındır.

Coğrafi konum

Kovancılar, Elâzığ-Bingöl karayolunun 67'inci kilometresinde, Fırat kenarında Şahmiran Dağı'nın eteğindeki düz bir alan üzerinde ve deniz seviyesinden 1026 metre yükseklikte, 38-20 derece kuzey enlemi, 39-50 doğu boylamı üzerinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Tunceli, doğusunda Karakoçan ilçesi, güneyinde Palu ilçesi, batısında Keban Baraj Gölü yer alır. İlçenin yüzölçümü köyleri ile birlikte 980 km2'dir. Bölge, Toros Dağları silsilesi içinde bulunduğundan birinci derece deprem bölgesine girmektedir.

İlçenin iklimi, kara ikliminin ılık bir özelliğini taşır. Özellikle Fırat ırmağı üzerindeki Keban ve Karakaya barajları yapıldıktan sonra iklimde büyük ölçüde ılımanlaşma görülmüştür. İlçe merkezinin yanı başında bulunan ovada Keban Baraj kıyısında bulunan köylerde kış mevsimi oldukça ılık geçmektedir. Kar yağışı pek etkili değildir. Genelde yağmur şeklinde düşen yağışların çoğu, bahar mevsiminde yağmaktadır. Ortalama yağış miktarı 500 – 600 milimetre civarındadır. Yılın en sıcak ayı temmuzdur. En yüksek sıcaklık 39-40 derecedir. Yılın en soğuk dönemi şubat ayında da en düşük sıcaklık 20 ile 25 derece arasındadır.

Ekonomik yapı

İlçe nüfusunun %85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçe topraklarının %35'inde değişik biçimlerde küçük işletmeler halinde aile ziraatı yapılmaktadır. Bunun yanında özellikle endüstri bitkileri (şeker pancarı, ayçiçeği, pamuk gibi ürünler gittikçe önem kazanmaktadır. Ticari maksatla özellikle domates, biber, soğan ve sarımsak yetiştirilmektedir. Mor Karaman ırkı koyunlar yörede egemen olup, az miktarda da İvesi Ak Karaman koyunu yetiştirilmektedir.