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KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, FSM, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kaç TL oldu?

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Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, FSM, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarife ne kadar ve kaç TL olduğu merak konusu oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki bu yeni tarifeye bu gece yarısından itibaren geçilecek. Vatandaşlar, köprü ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Güncel köprü ve otoyol ücretlerinin kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2024 KÖPRÜ ÜCRETLERİ

Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI Köprü ve otoyol geçiş ücretine zam geldi mi? 15 Temmuz Şehitler, FSM, Osmangazi ve Yavuz Sultan S?elim Köprüsü kaç TL oldu?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 49 liradan 70 liraya çıktı. Çanakkale Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 419 liradan, 585 liraya, Osmangazi Köprüsü'nde ise 399 liradan 555 liraya yükseltildi.

OTOYOL ÜCRETİ

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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