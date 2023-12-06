BKM Mutfak'ta sahneye çıkan komedyen Gözde Karakaya gösterisinde kendisinden yaşça küçük insanların kendisiyle ilişki yaşamaya çalıştığını anlatarak ''2000'li çocuk beni evine çağırdı. Sonra da bana bir resim göndermiş meğer organları gelişimini tamamlıyormuş'' dedi. Peki, Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? İşte detaylar…

BKM Mutfak'ta sahneye stand-up gösterisi sunan Gözde Karakaya isimli komedyenin cinsel hayatıyla ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı. Z kuşağın kendisine yazdığını söyleyen komedyen, "2000'li çocuk beni evine çağırdı" dedi. Peki, Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? İşte detaylar…

KOMEDYEN GÖZDE KARAKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gözde Karakaya hakkında internette çok fazla bilgi bulunmasa da "Stand-up Evreni" isimli komedi programını sunduğu bilinmektedir. Erzincanlı olan Karakaya, evli ve 1 çocuk sahibidir. Instagram'da 8 bin 15 takipçisi bulunmaktadır.