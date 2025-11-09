Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan kimdir? Selçuk İnan Galatasaray'da kaç yıl oynadı, kaç gol attı? Selçuk İnan'ın Galatasaray kariyeri!

Türk futbolunun son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olan Selçuk İnan, hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük kariyerinde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Peki, Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan kimdir? Selçuk İnan Galatasaray'da kaç yıl oynadı, kaç gol attı? Detaylar...

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Futbola Karaağaç Belediyespor altyapısında başladı, ardından Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel kariyerine adım attı.

Orta saha bölgesinde görev yapan İnan, oyunun temposunu belirleme, pas bağlantıları kurma ve duran toplardaki ustalığıyla tanındı. 2025 yılı itibarıyla Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

Kocaelispor'daki görevi süresince takımı ligde güvenli bölgede tutmayı hedefleyen genç teknik adam, özellikle pas oyunu ve set hücumlarına dayalı bir sistem oluşturdu. Oyunculuk dönemindeki oyun vizyonunu teknik direktörlük anlayışına yansıtan İnan, sahaya disiplinli ve planlı bir futbol anlayışı getiriyor.

SELÇUK İNAN'IN GALATASARAY KARİYERİ!

Selçuk İnan, 2011 yazında Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Sarı-kırmızılı formayı tam 9 sezon boyunca giydi. Bu süre zarfında hem saha içindeki liderliği hem de oyun kurucu kimliğiyle Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri oldu.

Takımda kaptanlık görevini de üstlenen İnan, birçok lig, kupa ve süper kupa zaferine katkı sağladı. Özellikle 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'ın oyun merkezinde vazgeçilmez bir isimdi. Avrupa kupalarında da takımın önemli oyuncularından biri olarak mücadele etti.

Galatasaray formasıyla resmi müsabakalarda yüzlerce kez sahaya çıkan İnan, frikik golleri, duran toplardaki etkisi ve kilit paslarıyla taraftarın unutamadığı isimlerden biri haline geldi.

SELÇUK İNAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Selçuk İnan, profesyonel futbol kariyerinde dört farklı takımın formasını giydi.

Çanakkale Dardanelspor (2002–2006): Futbola adım attığı ilk profesyonel kulüptür. Burada gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Manisaspor (2006–2008): Süper Lig'de kendisini kanıtladığı dönemdir. Pas kalitesi ve oyun vizyonuyla milli takım radarına girmeye başladı.

Trabzonspor (2008–2011): Süper Lig'in en etkili orta sahalarından biri haline geldi. Trabzonspor'da geçirdiği yıllar, onu Türkiye'nin en iyi oyun kurucularından biri konumuna taşıdı.

Galatasaray (2011–2020): Kariyerinin zirvesini yaşadığı kulüp oldu. Takımın kaptanlığını üstlendi, şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu ve futbolu burada bıraktı.

A Milli Takım'da da 61 kez forma giyen Selçuk İnan, bu maçlarda 8 gole imza attı. Özellikle frikik golleri ve duran toplardaki etkinliğiyle Türk futbolunun özel isimlerinden biri olarak anılıyor.

SELÇUK İNAN GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla resmi müsabakalarda toplamda yaklaşık 43 gole imza attı. Bu gollerin önemli bir kısmı duran toplardan ve frikik vuruşlarından geldi.

Bunun yanı sıra asist yönüyle de takımın en üretken isimlerinden biri oldu. Bazı sezonlarda Süper Lig'in asist lideri konumuna yükseldi. Özellikle 2011-2012 sezonunda yaptığı asist sayısıyla Avrupa'nın önde gelen oyun kurucuları arasında yer aldı.

Bir dönem Avrupa kupalarında oynadığı 43 resmi maçta 14 gol ve 5 asistlik katkı vererek dikkat çekti. Bu istatistik, onun uluslararası arenada da etkili bir orta saha olduğunu kanıtladı.

SELÇUK İNAN GALATASARAY'DA KAÇ YIL OYNADI?

Selçuk İnan, Galatasaray'a 2011 yazında transfer oldu ve 2019-2020 sezonunun sonunda futbolu yine bu kulüpte bıraktı. Yani toplamda 9 sezon boyunca Galatasaray formasını giydi.

Bu süreçte Galatasaray ile birçok başarıya imza attı:

5 Süper Lig şampiyonluğu

4 Türkiye Kupası

4 Türkiye Süper Kupası

Kariyerinin son döneminde saha içindeki görevinden çok, genç oyunculara liderlik etme rolüyle ön plana çıktı. 2020 yılında futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kısa süre içinde teknik direktörlük yolculuğuna başladı.