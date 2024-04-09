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Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı

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Kocaeli bayram namazı saati! Kocaeli ilinde yaşayan vatandaşlar Kocaeli bayram namazı saati kaçta merak ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kılınan 2 rekatlık bayram namazı öncesi namaza erken vakitte yetişebilmek için vatandaşlar Kocaeli bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Kocaeli bayram namazı saati...

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kocaeli bayram namazı saati 07:00'dir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sübhaneke duasını okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Bayram tatili, kamu çalışanları için toplamda 9 gün sürecek. Bayram tarihleri dışında kalan yaklaşık bir buçuk günlük süre, idari izin kapsamında değerlendirilecek. Bu durumda, 5 Nisan Cuma günü mesai bitimiyle başlayan bayram tatili, 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

  • Arefe Günü: 9 Nisan Salı
  • Bayramın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba
  • Bayramın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
  • Bayramın 3. Günü: 12 Nisan Cuma
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