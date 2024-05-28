KKTC'nin Emlak Devi AKOL Global, Projelerini Türkiye'de Tanıtıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) lider emlak geliştirme ve gayrımenkul şirketlerinden olan AKOL Global, Ankara'da görkemli bir lansman toplantısı gerçekleştirdi.

Yeni nesil yaşam alanları sunduğu projelerini Ankaralılara tanıtan AKOL Global, Ankaralıları KKTC'de ev sahibi olmaya davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) emlak ve inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden olan AKOL Global, Türk yatırımcılara yönelik başlattığı ve Kıbrıs'ta ev sahibi olmaya davet ettiği etkinlikler serisine, Antalya'dan sonra Ankara'da da devam etti.

AKOL Global Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Şanal'ın, 'Kıbrıs Sizin Eviniz. Gelin Ev Sahibi Olun' diyerek başlattığı ve şirketin hali hazırda devam eden 8 projesini tanıttığı programın adresi Ankara JW Marriot Otel oldu.

Projeleri basın mensupları ile paylaşan AKOL Global Pazarlama Direktörü Özgür Koca;Salamis Holiday Homes, Dolce Vita, Sea Front, AKOL Marine, Karpaz Peninsula, Dolce Mare, AKOL Villas, Esentepe Exclusive adlı projelerihakkında bilgi verdi.

"Türk Yatırımcıları Bu Fırsattan Yararlanmaya Davet Ediyoruz"

Koca, daha önceki projelerden örnekler vererek erken davrananların son derece karlı yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Kuzey Kıbrıs'ta mülk edinmenin çok akılcı bir yatırım olduğunu ifade eden Koca, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların Kuzey Kıbrıs'a akın ettiğini, AKOL Global olarak Türk yatırımcısının bu fırsatlardan yararlanmasını arzuladıklarını ifade etti.

Projelerin detaylarını konuklara sunumlar ve videolar eşliğinde aktaran Koca, Kuzey Kıbrıs'ın dünyaca ünlü Forbes Dergisi tarafından dünyanın en iyi sahil yatırım bölgesi seçildiğini de anımsatarak, "Kıbrıs bir ada ülkesidir. Toprağın sınırlı olması hasebiyle fırsatlar da kısıtlıdır. Türk yatırımcısını bu avantajlı projelerden yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.