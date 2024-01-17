Kızıl Goncalar Hasna kimdir? Kızıl Goncalar Hasna Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Hasna Güneş kimdir? Kızıl Goncalar Hasna Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR HASNA GÜNEŞ KİMDİR?

Hasna Güneş

(SELEN ÖZTÜRK)

Sadi Hüdayi'nin eşi, Feyza'nın annesidir. Tarikatta hanımanne konumundadır. Kocası Sadi Hüdayi'ye âşık, neşeli, kızı Feyza'yı Cüneyd'le baş göz etmek isteyen ve Meryemlerin gelişinden doğruca etkilenip saf tutan bir kadındır.