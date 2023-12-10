31 Mart 2019 Kırklareli Yerel Seçimleri kapsamında halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte, 7 ilçe ve 12 beldenin belediye başkanı seçildi. Peki, Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019!

2019 Kırklareli yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

KIRKLARELİ HANGİ PARTİ?



2019 Kırklareli Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Derya Bulut %36,94 oy alırken Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu %37,48 oy alarak Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. Ayrıca Kırklareli ili genel meclis sonuçlarına göre, AK Parti %24,40 oy oranı ile ikinci parti olurken CHP %49,65 oy oranı ile birinci parti oldu.

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1960 yılında doğan Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ankara Universitesi Siyasel Bilgiler Fakültesi'ni tamamladı. Turizm Bakanlığı'nda İrfan Gürpınar'ın bir süre bakan müşaviri olarak görev yapan Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı, 22. Dönemde Türkiye-Estonya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, iki dönem CHP'den Kırklareli Milletvekiliği görevinde bulundu. Kesimoğlu, evli ve bir çocuk sahibidir.