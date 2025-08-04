Kira zammı Temmuz TÜFE ile nasıl hesaplanır? Ağustos ayı kira artış oranı HESAPLAMA!

Kiracılar ve mülk sahipleri, "Ağustos ayında kira ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt ararken, açıklanan TÜİK TÜFE verileri kira sözleşmelerine yansıyacak yeni oranları belli oldu. Peki, 2025 Ağustos ayı kira artış oranı tam olarak ne kadar? Kira zammı Temmuz TÜFE ile nasıl hesaplanır? İşte, tüm merak edilenler…

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti.

Kira zammı Temmuz TÜFE ile nasıl hesaplanır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Ağustos 2025 kira artış oranı yüzde 41,13 olarak belirlendi. Ancak, konut kiraları için uygulanan yüzde 25'lik yasal tavan sınırı bu ay da geçerliliğini koruyor.

Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi, işyeri kiralamalarında doğrudan uygulanabilirken, konut kiralarında 2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereği bu oran en fazla yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Dolayısıyla, Ağustos ayında kira kontratını yenileyecek konut kiracıları için azami artış oranı yine yüzde 25 olacak.

Öte yandan, işyeri kira artışları ise 12 aylık TÜFE ortalaması olan %41,13 üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda, ticari mülk kiracıları daha yüksek oranlarla karşı karşıya kalabilecek.

Ağustos kira zammı

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut Kiraları: 2022'den bu yana yasal düzenleme gereği, artış oranı en fazla %25 olabilir. TÜFE %41,13 olsa bile konutlarda bu oran aşılamaz.

İşyeri Kiraları: %25 sınırı yoktur. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması doğrudan uygulanır.

ÖRNEK:

Konut (Yasal Sınırlı)

Mevcut kira: 8.000 TL

Artış oranı: %25

Yeni kira: 8.000 x 1,25 = 10.000 TL

İşyeri (TÜFE'ye Göre)

Mevcut kira: 8.000 TL

Artış oranı: %41,13

Yeni kira: 8.000 x 1,4113 = 11.290,40 TL